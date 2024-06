Portugal é total favorito a conquistar o Grupo F da fase final do Euro2024 de futebol, que vai decorrer na Alemanha, embora Turquia e República Checa prometam dificultar a tarefa, com a estreante Geórgia a ser uma incógnita.

Com os dois primeiros classificados de cada agrupamento a terem acesso direto aos oitavos de final, assim como os quarto melhores terceiros classificados, só um verdadeiro desastre poderá afastar a seleção nacional da próxima fase, embora a equipa de Roberto Martínez tenha clara obrigação de terminar o grupo no topo.

Após uma qualificação perfeita, a primeira de sempre da história do futebol luso, Portugal chega a solo germânico com o ‘peso’ de ser um dos favoritos e de poder repetir o sucesso de 2016, quando, em França, conquistou o Europeu, nessa altura fora do lote de equipas ‘preferidas’ a ganhar.

Já a Turquia, no apuramento para o Europeu, venceu o Grupo D à frente de Croácia, que era clara favorita, e País de Gales, que mais tarde caiu no play-off, cedendo apenas dois empates e uma derrota, precisamente em casa perante os croatas (2-0).

Para estar no Euro2024, a República Checa fez a vida ‘negra’ a Fernando Santos, na altura selecionador da Polónia, mas mesmo assim terminou o Grupo E na segunda posição com os mesmos pontos da Albânia, primeira classificada e seleção que foi, talvez, a grande surpresa desta fase.

Os polacos, já sem Santos, demitido entretanto, também se qualificaram, mais via play-off.

O torneio marca a estreia da Geórgia numa fase final de grande competição, com a antiga república da União Soviética a chegar à Alemanha como uma verdadeira incógnita e a poder ter um efeito bem grande no desenrolar do grupo de Portugal.

A Geórgia somou apenas oito pontos, incluindo duas vitórias, ambas sobre o Chipre, na fase de qualificação, terminando no quarto posto do Grupo A, atrás de Espanha, Escócia e Noruega, respetivamente, mas aproveitou da melhor forma a oportunidade dada pela Liga das Nações.

No play-off, os georgianos bateram o Luxemburgo (2-0), que tinha estado no grupo de Portugal, e ultrapassaram a Grécia, antiga campeã europeia, nas grandes penalidades.

O primeiro lugar do Grupo F defrontará nos oitavos de final o melhor terceiro classificado entre o Grupo A (Alemanha, Escócia, Suíça e Hungria), o Grupo B (Espanha, Croácia, Itália e Albânia) e o Grupo C (Inglaterra, Dinamarca, Eslovénia e Sérvia).

Já o segundo classificado terá pela frente o vencedor do Grupo D (França, Países Baixos, Polónia e Áustria), com um possível melhor terceiro classificado a encontrar quem conquistou o Grupo B ou C.

Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.