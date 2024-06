O centro de Leipzig, na Alemanha, foi hoje ‘invadido’ por adeptos da seleção portuguesa, que neste ‘campeonato’ vence com larga vantagem os checos, a poucas horas do embate entre os dois países, no Euro2024 de futebol.

Perto das 13:00 locais (12:00 em Lisboa), a oito horas ainda do apito inicial na Red Bull Arena, já o centro da oitava maior cidade alemã estava pintada de vermelho, as cores principais de Portugal e República Checa, embora a presença lusa seja bastante mais notória, apesar da maior aproximação geográfica dos checos.

A capital Praga fica apenas a 250 quilómetros de Leipzig, numa viagem que dura cerca de três horas de carro ou comboio.

Após algum frio na cidade no passado fim de semana, o tempo brindou o dia do jogo da primeira jornada do Grupo F com o calor, com os termómetros a acusarem perto dos 30 graus celsius, situação que fez encher ainda mais as esplanadas do centro de Leipzig, com as canecas de cerveja a preencherem as mesas.

Num ambiente tranquilo e festivo, sem qualquer tipo de episódios mais complicado, pelo menos até ao início da tarde, os adeptos dos dois países passeavam tranquilamente pela cidade, com o número a subir com a passagem dos minutos.

Na Hauptbahnhof, a estação central de comboio da Leipzig, largos grupos de adeptos iam chegando, dando uma nova banda sonora ao local, com portugueses e checos a entoarem cânticos de apoio às respetivas seleções.

Os adeptos de Portugal apresentavam uma mistura entre emigrantes lusos na Alemanha, habitantes locais e até pessoas de outros países e continentes.

“Somos da Coreia do Sul, mas apoiamos Portugal e Ronaldo. Vamos assistir a todos os jogos e queremos que Portugal ganhe. Força Ronaldo”, disse à Lusa um casal vestido a ‘rigor’ com as cores nacionais, com o número ‘7’ do capitão da seleção lusa, enquanto passava pela Igreja de São Tomás, uma das principais atrações de Leipzig.

Junto ao hotel onde a seleção portuguesa está instalada e vai permanecer até duas horas antes do encontro, tudo tranquilo, depois de, durante a manhã, Cristiano Ronaldo e Pepe terem assinado alguns autógrafos durante o habitual passeio em dia de jogo.

De acordo com a imprensa local, cerca de 15 mil adeptos portugueses vão marcar presença na Red Bul Arena.

Leipzig, que antes de queda do muro de Berlim integrava a Alemanha de Leste, tem cerca de 600 mil habitantes e é apontada como uma das cidades mais ‘jovens’ da Alemanha, devido à sua universidade, uma das 20 mais antigas da Europa (fundada em 1409).

A cidade é igualmente conhecida por ser o local de nascimento do maestro e compositor Richard Wagner, no século XIX, e do falecimento do também compositor Johann Sebastian Bach, que viveu grande parte da sua vida em Leipzig, no século XVIII.

Portugal estreia-se hoje no Euro2024 frente à República Checa, numa partida agendada para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa) e que terá arbitragem do italiano Marco Guida.

No Euro2024, além dos checos, Portugal defronta ainda no Grupo F a Turquia (no sábado, em Dortmund) e a Geórgia (no dia 26, em Gelsenkirchen).