O lateral Diogo Dalot afirmou hoje que está no melhor momento da carreira, mas diz que tem de continuar a trabalhar para manter o nível e ser opção na seleção portuguesa de futebol no Euro2024.

“Em termos individuais a minha carreira tem sido progressiva. Não escondo que é talvez o melhor momento em termos individuais, mas vale o que vale se não continuar a demonstrar que mereço jogar. O trabalho continua, para continuar ao nível”, disse em conferência de imprensa em Marienfeld, quartel-general da formação lusa na Alemanha.

O lateral do Manchester United, que tanto pode jogar na direita como na esquerda, explicou que existe uma concorrência saudável no grupo de trabalho orientado por Roberto Martínez e mostrou-se motivado para ganhar o lugar.

“O que fazes durante a época tem um papel fundamental para estar aqui, mas, a partir do momento em que cá estás, tens de mostrar que mereces jogar. Gosto dessa competição saudável, quando estamos rodeados de qualidade dá motivação extra e isso só ajuda Portugal”, salientou.

Dalot sagrou-se campeão europeu de sub-17 em 2016 e defendeu que vencer pelo país “é algo especial”, salientando que conquistar um troféu pela seleção principal seria um sonho que o grupo vai tentar que seja possível concretizar.

Durante a fase de grupos da Liga das Nações, em setembro 2022, Dalot marcou dois golos no triunfo da seleção portuguesa por 4-0 na visita à República Checa, primeiro adversário de Portugal no Euro2024, um momento que não esquece.

“É impossível para mim esquecer quando marcas pela seleção. A República Checa está sempre na minha memória, num jogo em que marquei dois golos. Deixa-me feliz e mais motivado”, referiu.

A equipa das ‘quinas’ estreia-se no Euro2024 na terça-feira, em Leipzig, perante a República Checa, na jornada de arranque do Grupo F, numa partida agendada para as 21:00 (20:00 em Lisboa).

Além dos checos, no agrupamento, Portugal defronta ainda a Turquia (22 de junho, em Dortmund) e a Geórgia (26, em Gelsenkirchen).