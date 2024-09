Dúlio Martins e Eduardo Barradas já oficializaram a sua candidatura à eleição dos delegados da Madeira à Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, confirmado o cenário perspetivado pelo JM na edição impressa desta segunda-feira.

“É com grande sentido de responsabilidade que apresentamos a nossa candidatura à Eleição do Delegado e do Suplente representantes dos Clubes ou Sociedades Desportivas participantes em Competições Regionais, que decorrerá já na próxima segunda-feira, dia 16 de Setembro entre as 18h00 e as 21h00 na Sede da AFM, sita à Elias Garcia”, lê-se em comunicado endereçado aos clubes, a que o JM teve acesso.

Como candidato a Delegado Efectivo, representante dos Clubes e Sociedades Desportivas Filiadas na Associação de Futebol da Madeira, apresenta-se Dúlio Martins. Já Eduardo Barradas surge como candidato a Delegado Suplente representante dos Clubes e Sociedades Desportivas Filiadas na Associação de Futebol da Madeira.

“Com um propósito claro e inegociável: dar voz aos clubes, apresentamos a nossa candidatura, pois sabemos que cada clube, independentemente do seu tamanho ou expressão, enfrenta desafios únicos e possui necessidades específicas que precisam ser ouvidas e respeitadas”, lê-se no comunicado, no qual os candidatos dizem acreditar “firmemente que a força do futebol reside na diversidade e na representatividade de todos os seus membros. Por isso, a nossa missão é assegurar que cada clube tenha o espaço necessário para se expressar e participar ativamente nas decisões que impactam o nosso futebol como um todo.”

“O nosso compromisso é construir uma gestão inclusiva, transparente e participativa, onde todos os clubes tenham a oportunidade de se fazer ouvir. Queremos criar um ambiente de diálogo constante, onde as preocupações e sugestões de cada um sejam consideradas e onde as decisões sejam tomadas em benefício de todos”, acrescenta-se na nota que convida dos presidentes dos clubes regionais a “apoiar a nossa lista candidata nesta jornada”.

“Juntos, podemos garantir que a voz do seu clube será ouvida e respeitada. Contamos com o seu apoio para transformar essa visão em realidade, rompendo com o passado e lutando por um novo futuro, por um novo paradigma, por uma “Voz” fresca, inclusiva e reivindicativa. Seremos os representantes de todos os Filiados na Associação de Futebol da Madeira e pautaremos a nossa acção com base nos princípios da justiça, equidade e diversidade”, remata o texto.