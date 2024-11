O FC Porto, ao vencer ontem o Moreirense (2-0), garantiu um lugar nas meias-finais da Taça da Liga, onde vai medir forças com o Sporting. SC Braga também avança na prova, após ultrapassar rival V. Guimarães (2-1), com penálti polémico, marcando encontro com o Benfica em janeiro.

Este é o tema que faz a manchete do suplemento desportivo do JM, onde em destaque está também o desporto escolar, cuja competição regular já arrancou. No início das provas, o basquetebol surgiu em destaque na sua primeira concentração.

De volta ao futebol, Bruno Costa está arredado das escolhas no Nacional, ao passo que André Rodrigues convence Rui Duarte no Marítimo. Lá fora, Cristiano Ronaldo defronta hoje Jorge Jesus, na Arábia Saudita.

Saiba ainda que, no ténis, o Madeira Tour junta mais de 35 atletas na Quinta Magnólia e oferece um prémio monetário de 2.000 euros.

Leia mais sobre estes e outros assuntos, na edição desta sexta-feira do seu JM.