Miguel Nunes venceu ontem o Rali da Calheta, após ultrapassar Miguel Caires na última classificativa. A competição foi bastante disputada do princípio ao fim e vivida com emoção entre os adeptos do automobilismo. Esta é a notícia em destaque na capa de desporto de hoje do seu JM.

Nesta edição, leia, na I Liga, ‘Chucho’ Ramírez volta ao Nacional.

No automobilismo, Francisco Abreu brilha em Vila Real.

No Skyrunning, Luís Fernandes foi o melhor português Atleta madeirense ficou em sexto lugar em prova disputada em Itália.

