Dinarte Nóbrega venceu, este sábado, a Rampa do SC Santacruzense, aproximando-se assim do topo da classificação nas contas do Troféu Regional de Rampas da AMAK.

O piloto do kartcross LBS Motor Club entrou ao ataque, vencendo as duas subidas de reconhecimentos, e deu continuidade nas subidas oficiais. Apenas Sérgio Jesus, que foi o mais rápido na segunda subida oficial, impediu o pleno de Dinarte Nóbrega nesta sétima prova do calendário do Troféu Regional de Rampas.

Sérgio Jesus, em segundo lugar, e Gregório Faria, na terceira posição, fecharam o pódio.