Os alunos e os professores da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco), designadamente os responsáveis pelas modalidades de Futsal e Madeirabol, sagraram-se recentemente campeões reginais de Desporto Escolar (DE) nas respetivas modalidades.

No pretérito sábado, dia 20 de abril, numa nova jornada das atividades do DE os núcleos de Futsal e Madeirabol foram campeões nas respetivas modalidades. O Futsal, no escalão de Juniores/Seniores masculinos, foram campeões numa final disputada com a Escola da Levada, na qual venceram por 5-4.

Por outro lado, o Madeirabol teve igualmente destaque por ter obtido o lugar mais alto do pódio, no escalão de Infantis masculinos e de Iniciados masculinos, sendo de realçar, igualmente, o 2.º lugar alcançado pela equipa de Infantis femininos.

O núcleo de futsal no escalão Juniores/Seniores masculinos teve a orientação e acompanhamento do professor Bruno Sousa, enquanto que no núcleo de Madeirabol o professor com essas mesmas funções foi o docente Joaquim Cardoso.

Neste mesmo dia, os núcleos de voleibol no escalão de Juvenis masculinos e femininos tiveram também uma manhã de competição, respetivamente, no pavilhão dos Salesianos e no pavilhão da Escola Ângelo Augusto da Silva (Levada), tendo sido acompanhados e orientados pelos docentes André Reis e Orlando Freitas.

Como seria de esperar, estes foram momentos de lazer, de convívio e de alegria vivenciados pelos nossos alunos, bem como pelos docentes envolvidos.