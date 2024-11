Foi sorteado o quadro principal da 5.ª edição do Madeira Ladies Open e conhecidos os destinos das irmãs Francisca e Matilde Jorge, ambas cabeças-de-série.

Assim, enquanto Kika, segunda cabeça-de-série e 189.ª do ranking WTA, tem pela frente a holandesa Stephanie Visscher (525.ª), Matilde, oitava pré-designada e 339.ª na hierarquia, defronta a qualifier francesa Alyssa Reguer (833.ª). Caso vençam as duas primeiras rondas, está garantido novo duelo entre ambas, o que seria uma reedição do embate de 2022 (com vitória de Matilde Jorge).

A terceira jogadora lusa em prova é Teresa Franco Dias, repescada da última ronda do qualifying onde perdeu com a belga Jana Otzipka, por 6-1 e 6-2. Nesta segunda oportunidade, a lisboeta vai encontrar, nada mais, nada menos, do que a principal tenista que viajou para o Funchal, a ucraniana Daria Snigur, primeira favorita e 158.ª do Mundo.

Nos restantes duelos, destaque para o embate entre a francesa Carole Monnet (3.ª favorita) com a sueca Tilde Stromquist, da lituana Justina Mikulskyte (4.ª) com a belga Jana Otzipka e da britânica Jodie Anna Burrage (5ª) com a polaca Martyna Kubka.

A checa Dominika Salkova, detentora do título, que já se encontrava na Quinta Magnólia a preparar a sua participação na edição deste ano, recebeu esta tarde um convite irrecusável por parte do selecionador nacional da Chéquia para representar o seu país na fase final da Billie Jean King Cup, acabando por sair da prova mesmo antes do sorteio.

Nos pares, com a confirmação da ausência das irmãs Jorge (Francisca tem uma série de três torneios na América do Sul e pode viajar caso seja eliminada nos singulares) a representação lusa fica a cargo de Teresa Franco Dias que joga ao lado da dinamarquesa Sara Borkop, enquanto a jovem promessa do ténis madeirense, Madalena Fernandes, vai fazer dupla com a também lusa Inês Esteves.