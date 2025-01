Defesa Zé Vítor diz que foi uma “sensação maravilhosa” vencer FC Porto

O defesa Zé Vítor disse hoje que foi uma “sensação maravilhosa” vencer o FC Porto por 2-0, esperando que a equipa dê continuidade ao bom momento de forma na segunda volta da I Liga portuguesa de futebol.

“A sensação é a melhor possível. Ganhar diante de uma equipa ‘grande’, na I Liga portuguesa, mostra o crescimento que temos tido a cada dia e é uma sensação maravilhosa”, revelou o defesa, aos jornalistas, após o primeiro treino da semana, no Estádio da Madeira, no Funchal.

O futebolista brasileiro, de 23 anos, lembrou que, se o campeonato “acabasse hoje”, o Nacional, 14.º classificado, em igualdade pontual com o Estrela da Amadora, que é 13.º, permaneceria na primeira divisão, lançando o mote para o que falta jogar.

“Agora temos que fazer melhor na segunda volta. Creio que pecamos em alguns aspetos e acabamos por perder alguns pontos importantes. Mas agora é focar e ter a consistência, principalmente, do último jogo, frente ao FC Porto”, analisou.

Contratado no início da temporada ao Tombense, da terceira divisão brasileira, o autor do segundo golo na vitória frente aos ‘dragões’ confessa que a primeira experiência no futebol europeu tem corrido “até acima” do que esperava, explicando o que tem contribuído para as boas exibições da equipa, sobretudo nos jogos em casa.

“Os adeptos ajudam, o nosso campo também, mas acho que é mais trabalho, empenho e dedicação durante toda a semana. Acho que a nossa entrada, quando jogamos em casa, sempre forte, impacta os adversários e já começamos a vencer de início”, sublinhou.

Para a receção ao AVS, no domingo, em jogo da 18.ª jornada da I Liga, Zé Vítor perspetiva um “jogo difícil”, acrescentando que será preciso “entrar da mesma maneira” que no jogo com o FC Porto.

“O AVS tem vários bons jogadores, é uma equipa bem compacta e esperamos dificuldades. É o nosso campeonato, estamos na luta com eles [pela manutenção], é um adversário direto, mas temos de somar os três pontos e tentar manter a consistência na competição”, concluiu.

O Nacional disputa a I Liga portuguesa de futebol e, decorridas 17 jornadas, ocupa a 14.ª posição, com os mesmos 16 pontos do Estrela da Amadora, que é 13.ª.

Os insulares voltam a jogar frente ao AVS, que também luta pela permanência e está na 15º posição, com 15 pontos, tantos como o Arouca, 16º e antepenúltimo classificado, em jogo da 18.ª jornada da I Liga, no domingo, às 15h30, no Estádio da Madeira.