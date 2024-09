O destaque da capa de desporto do JM desta terça-feira dá conta da alteração nas condições de elegibilidade de delegados na FPF, que gera estranheza entre os agentes do futebol regional e colide com os processos eleitorais anteriores. Sufrágios de outras associações no continente também já geraram contestação.

No futebol feminino, Telma e Fátima marcam duelo com o Real Madrid. O Sporting tem como adversário o colosso espanhol, na segunda ronda de qualificação para a Liga dos Campeões.

Leia também que Policarpo Gouveia é candidato a vice-presidente da Federação. O experiente dirigente desportivo integra lista de Paulo Bernardo às eleições que decorrerão a 12 de outubro.

No Marítimo, saiba que Carlos Daniel será o ‘10’ de Silas.

