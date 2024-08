O espanhol Diego Ruiloba (Citroën C3 Rally2) foi o mais rápido na classificativa de Santana, a quarta do Rali Vinho Madeira, e reduziu distâncias para o líder Simone Campedelli (Škoda Fabia RS Rally2).

O italiano, que vinha com um forte andamento nas primeiras classificativas, sofreu um toque no final do troço em Santana e poderá ter dificuldades para continuar em prova.

Miguel Nunes ficou em segundo lugar, a apenas sete décimas do piloto espanhol. Armindo Araújo foi o terceiro mais rápido.

Para já, Campedelli continua na frente do Rali Vinho Madeira, no que diz respeito à classificação geral. O italiano começou o dia com um ritmo diabólico, que lhe valeu uma margem confortável sobre toda a concorrência, que no final da PEC 3 - Palheiro Ferreiro 1 já se situava nos 15,3 segundos. Em Santana, o líder deu um toque e furou dois pneus, perdendo 9,1 segundos, mas continua a ter uma vantagem de 6,2 segundos para Diego Ruiloba em termos da classificação absoluta. Resta saber se Campedelli conseguirá recuperar o carro para as classificativas da tarde.