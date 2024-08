Depois de ontem ter vencido a super especial da Avenida do Mar, Simone Campedelli deu hoje seguimento, começando o segundo dia de Rali Vinho Madeira com um arranque autoritário na primeira passagem pela classificativa do Campo de Golfe.

O piloto italiano do Škoda Fabia RS Rally2 bateu o recorde da classificativa por quase três segundos (6:51.8) e cimentou a liderança da prova.

O madeirense João Silva (Škoda Fabia Rally2) foi o segundo melhor classificado nesta PEC 2 – Campo de Golfe 1, rodando 3,1 segundos atrás de Campedelli.

Alexandre Camacho fez o terceiro melhor tempo, 1,1 segundo mais lento que João Silva. Kris Meeke, que conseguiu recuperar o carro depois dos problemas de ontem para reentrar hoje no rali – ainda que com uma grande penalização de tempo – vinha em ritmo ‘taco a taco’ com Campedelli, mas uma má abordagem numa das curvas do troço retirou-lhe algum tempo, terminando a 32,4 segundos do líder.