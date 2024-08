Camacho melhor no Shakedown e Ernesto Cunha, num Skoda Fabia Rally2 Evo, primeiro na estrada amanhã

Concluído o Qualifying, que consagrou Diego Ruiloba, ao volante de um Citroën C3 Rally2, foram vários os pilotos prioritários que usufruíram do Shakedown para acertar alguma da mecânica e eletrónica dos seus bólides.

Alexandre Camacho, seis vezes vencedor do RVM, aproveitou para melhorar a sua adaptação ao Toyota GR Yaris Rally2. No final, o piloto vencedor das últimas três edições do RVM conseguiu um melhor resultado, sendo o piloto mais rápido no Shakedown. Miguel Caires, no seu habitual Skoda Fabia Rally2 Evo, foi segundo, seguido por Joachim Wagemans com o Alpine A110 RGT.

Segundo um comunicado da Organização do RVM, os pilotos mais rápidos no Qualifying do Rali Vinho da Madeira tiveram primazia na escolha da sua ordem de partida para a 1ª etapa do evento promovido pelo Club Sports da Madeira. A opção dos pilotos mais rápidos foram pelos lugares intermédios entre os 21 disponíveis.

Esta escolha ditou então que a ordem de partida para amanhã, 2 de agosto, seja encabeçada por Ernesto Cunha num Skoda Fabia Rally2 Evo, seguido por Ricardo Filipe, em Skoda Fabia R5 e Miguel Caires, noutro Skoda Fabia Raly2 Evo. A orem de partida de hoje, 1 de agosto, é inversa. A Ordem de Partida para as duas primeiras secções da 1ª etapa serão publicadas às 15:00.