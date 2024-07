Caça-Talentos Dragon Force estreia-se na Madeira a 27 de julho

“O Caça Talentos Dragon Force é um momento que convida todas as crianças a trabalharem com treinadores do FC Porto ao mesmo tempo que concorrem por uma Bolsa Desportiva Dragon Force no respetivo escalão”, lê-se ainda na nota de imprensa relaiva ao evento.

A iniciativa vai ter lugar nos próximo dia 27 de julho, e em parceria com o Clube Sport Juventude de Gaula, e os organizadores esperam uma grande aderência por parte de muitas crianças que pretendam gratuitamente trabalharem com treinadores do FC Porto.

A primeira edição na região será dirigida a crianças entre os 6 e os 13 anos, sendo que os nascidos entre 2014/15 decorre das 9h00 às 10h30, nascidos entre 2016/18 das 11h00 às 12h30 e os nascidos entre 2012/2013 entre as 14h00 e as 15h30 e todas as atividades terão lugar no Complexo Desportivo de Gaula.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e todas as informações podem ser consultadas nas redes sociais, site do FC Porto ou podem ser feitas através do e-mail dragonforce.madeira@fcporto.pt ou rececao.dfjuventudedegaula@fcporto.pt ou através dos números de telemóvel 966 186 325, 964 582 127, 961 696 985.