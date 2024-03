Benfica vence Chaves à tangente na Luz

O Benfica venceu esta sexta-feira o Chaves por 1-0, no Estádio da Luz, num jogo onde falhou três grandes penalidades.

Di María e Arthur Cabral, por duas vezes, falharam os castigos máximos, com João Neves a fazer o único golo da partida ao minuto 68.

Com a vitória o Benfica ascende à primeira posição, à condição, com 67 pontos, mais dois que o Sporting, que joga ainda hoje às 20h30 diante do Estrela da Amadora.