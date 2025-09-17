Atletismo: Isaac Nader é campeão mundial nos 1.500 metros

O português Isaac Nader conquistou hoje o título mundial nos 1.500 metros em Tóquio2025, tornando-se o oitavo campeão português em Mundiais de atletismo e logrando o primeiro pódio luso nesta 20.ª edição.

O meio-fundista português, de 26 anos, arrebatou a medalha ao terminar as três voltas e meia à pista do Estádio Nacional do Japão em 3.34,10 minutos, batendo o britânico Jake Wightman, segundo com 3.34,12, e o queniano Reynold Cheruiyot, terceiro com 3.34,25.

Nader, o oitavo campeão do mundo português, conseguiu a quarta medalha portuguesa nos 1.500 metros, depois das duas de Carla Sacramento, ouro em Atenas1997 e bronze em Gotemburgo1995, e da de bronze de Rui Silva, em Helsínquia2005, bem como a 24.ª ao todo em Mundiais ao ar livre.

O atleta do Benfica, de 26 anos, recordista nacional das três voltas e meia à pista, com o tempo de 3.29,37 minutos, sobe pela segunda vez em 2025 a um pódio internacional, depois do bronze na mesma distância nos Europeus em pista curta Apeldoorn2025, desta feita ao lugar mais alto.

O algarvio, que tinha sido 12.º em Budapeste2023 e 40.º em Oregon2022, conseguiu o melhor resultado de sempre na distância entre o contingente masculino, só igualado pelo ouro de Carla Sacramento em Atenas1997.