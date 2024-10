Armada Alvinegra boicota Taça da Liga

Face à redução do número de equipas na Taça da Liga 2024/25 e à intenção da Liga Portugal em transferir a Final Four da prova para o estrangeiro - algo que não acontecerá esta temporada -, várias claques vão boicotar todos os jogos da competição que se inicia na próxima semana.

Entre as claques em protesto está a Armada Alvinegra, afeta ao Nacional. As restantes apoiam o Sporting, Moreirense, FC Porto, Santa Clara, V. Guimarães e SC Braga.

”A direção da Liga, e em particular o seu presidente, demonstram assim que toda a retórica em torno da relevância do papel do adepto no futebol não passa disso mesmo, retórica e marketing bacoco com a finalidade de ludibriar os mais desatentos”, pode ler-se no comunicado conjunto.



”É hora de unir esforços e cerrar fileiras, para que juntos façamos ouvir a nossa voz”, lê-se também.