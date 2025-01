O avançado português Alexandre Guedes vai ser reforço para o Marítimo.

O jogador já deixou o Al Faisaly, da 2ª divisão da Arábia Saudita, e vai reforçar a equipa comandada por Ivo Vieira, que atualmente ocupa o 15º lugar da 2ª Liga.

Formado no Sporting, o futebolista regressa a Portugal, país onde já representou a equipa B dos leões, Aves, V. Guimarães, Famalicão e Paços de Ferreira.

No estrangeiro, vestiu também a camisola de Reus (Espanha), Volgata Sendai e Albirex Niigata (Japão), Raków (Polónia) e Petro de Luanda (Angola).

O jogador inclusive já comunicou nas suas redes sociais oficiais que está de saída do clube saudita.

”A minha aventura no Al Faisaly chegou ao fim. Agradeço ao clube por me proporcionar a oportunidade de experimentar um novo campeonato, uma nova cultura e uma nova realidade. Chegou a hora de dar o próximo passo na minha vida e na minha carreira. Ansioso para o que aí vem”, escreveu o jogador português, que deverá ser oficializado no clube madeirense nas próximas horas.