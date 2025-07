Bom dia!

No regresso aos ralis, Alexandre Camacho admite ao JM que ter ficado a mais de um minuto do vencedor na Calheta “não é de todo um resultado aceitável”. Por isso, parte para o Rali da Madeira com “ambições mais moderadas”.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Europeu Feminino. Golo no final dá esperança. Portugal empatou (1-1) frente à Itália e ainda sonha com a passagem à fase seguinte.

Por cá, no Marítimo, espanhóis Martin Tejón e Xavi Grande são reforços. Verde-rubros contratam extremo e lateral. Bernardo Gomes vendido ao Leiria do técnico Fábio Pereira.

Saiba ainda que Inês Fernandes sagra-se campeã nacional de boccia.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!