Al Nassr de Cristiano Ronaldo perde e vê título mais distante

Do descanso voltaram as mesmas equipas, com a do Al Raed a revelar pontaria afinada. Mohammed Fouzair, aos 46’, recolocou os visitantes de novo em vantagem, tendo o triunfo por 1-3 sido confirmado aos 87’, por intermédio de Amir Sayoud.

Ao longo de toda a partida, Cristiano Ronaldo dispôs de várias ocasiões para marcar, mas acabou por ficar em branco entre lances de má sorte e falta de pontaria.

A equipa orientada pelo técnico português Luís Castro está a 7 pontos do líder Al Hilal comandado pelo compatriota Jorge Jesus, que poderá ampliar a vantagem para 12 se vencer amanhã na visita ao Al Riyadh.