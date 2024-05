O espetáculo de abertura da Festa do Desporto Escolar realiza-se na próxima sexta-feira, dia 17, a partir das 19h30, no Estádio do Marítimo.

O regresso ao estádio foi enaltecido pelo secretário regional da Educação. Segundo Jorge Carvalho, o lugar devido a um evento da dimensão da Festa do Desporto.

Só o espetáculo de abertura mobiliza mais de dois mil participantes, “dos 9 aos 90 anos”. No total dos dias, de 20 a 24, o Desporto Escolar vai envolver 7 mil participantes de toda a Região, sendo que do Porto Santo virá até ao Funchal uma comitiva de 200 pessoas, entre atletas e professores.

A iniciativa envolve 137 instituições e mais de 500 professores, funcionários e voluntários. A apresentação do programa decorreu esta manhã, no Madeira Shopping, um dos patrocinadores desta organização promovida pela Direção Regional de Educação, onde também serão acolhidos alguns dos momentos desportivos.

A cerimónia de encerramento decorre dia 24, a partir das 16h30, no Jardim Municipal do Funchal.