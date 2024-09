Terá lugar, a 28 de setembro, nos jardins do Lido, a 5ª edição do Fitness Summit Madeira.

Trata-se de uma organização a cargo da Câmara Municipal do Funchal, Portugal Activo – Plataforma Madeira e Direcção Regional do Desporto, contando também com o apoio da Frente Mar Funchal.

O evento decorrerá entre as 9h00 e as 19h00, com o objetivo de “garantir que a Região Autónoma da Madeira está alinhada com os objetivos da organização mundial de saúde, que lançou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para o nosso planeta até 2030, entre eles, garantir que todas as pessoas desfrutem de saúde. Como sabemos a saúde não é apenas a ausência de doença, mas sim, viver com qualidade de vida. O Fitness é um dos veículos para alcançar saúde e qualidade de vida, uma vez que disponibiliza às pessoas exercício físico estruturado e orientado”, lê-se em conta entivada aos jornais.

Veja o programa do evento: