33 golfistas apoiaram a luta contra o cancro no Porto Santo (com fotos)

Trinta e três jogadores participaram no Torneio de Golfe Solidário que decorreu hoje no Porto Santo, um evento organizado pela delegação local da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em parceria com a Sociedade de Desenvolvimento da ‘Ilha Dourada’.

A causa era a mais importante e o momento foi aproveitado pelos golfistas para colaborar com a Liga Portuguesa Contra o Cancro ao mesmo tempo que passaram uma manhã inesquecível no Porto Santo Golfe, palco de mais um torneio de golfe, desta vez com fins solidários.

A verba conseguida com a realização deste torneio foi entregue na totalidade à Liga Portuguesa Contra o Cancro.