Veja como foi o segundo dia da Feira do Livro (com fotos)

Deodato Rodrigues, Valter Hugo Mãe e Paulo de Carvalho preencheram os momentos principais do segundo dia do evento que decorre no Funchal.

A apresentação do livro ‘Antes que a Cidade Morra’, da autoria de Deodato Rodrigues, foi o primeiro momento marcante do segundo dia da Feira do Livro do Funchal.

O autor madeirense tornou público o seu segundo romance numa cerimónia bastante concorrida que lotou o espaço do palco principal. Pouco depois, havia fila à espera de autógrafos de Deodato Rodrigues.

Mais tarde, foi a vez de Valter Hugo Mãe falar do seu mais recente trabalho intitulado ‘Deus na Escuridão’.

Ao fim da tarde, o Teatro Baltazar Dias encheu para ver e ouvir Paulo de Carvalho. Um concerto intimista onde o cantor visitou partes importantes da sua longa carreira.

Do programa de ontem, ao princípio da noite, havia ainda um espetáculo da madeirense Elisa, que voltou a lotar o espaço do palco principal.