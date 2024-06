736 pessoas não perderam o ‘Happy Hour’, a nova comédia do Teatro do Avesso, que estreou esta quinta-feira com casa cheia. Esta é uma parceria do Município da Calheta e da Associação Avesso, no âmbito das Festas do Concelho da Calheta, que terminam este fim-de-semana com a produção teatral da Avesso. “Foram quatro sessões bem acarinhadas pelo público”, como refere o grupo.

“O Município da Calheta é o único concelho da Madeira a apostar em Teatro na comemoração do seu aniversário anual. Este é já o terceiro ano que a Associação Avesso prepara uma nova produção exclusivamente para as destas do concelho da Calheta! A ‘Happy Hour’ antecedeu ‘Até que a Morte nos Separe’ (2022) e ‘Não há Espaço para Todos’ (2023). Além desta aposta, o Município da Calheta promove a criação de hábitos de cultura para os seus munícipes, com uma política de redução do preço do bilhete em 50 por cento.

Lembre-se que “Happy Hour’ é a vigésima produção do Teatro do Avesso. Conta com a adaptação e encenação de João Pedro Ramos e João Gouveia, a partir do texto de Jean-Pierre Martinez. A tradução e produção executiva é de Maurícia Gabriel, direção técnica, desenho de luz e sonoplastia de Luís Melim e fotografia e design de Roberto Ramos, com os atores João Paulo Gouveia, Carolina Abreu, Hélder Agrela e João Pedro Ramos.