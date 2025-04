O ‘VivaCidade’ está de regresso ao Funchal nos dias 23, 24 e 25 de abril, para a sua terceira edição que promete três dias “em cheio” com animação espalhada em diversos palcos da cidade.

O programa do evento, organizado pela Câmara Municipal do Funchal e apresentado esta manhã no salão nobre da autarquia, inclui artes circenses, poesia, sessões de contos, artesanato, conversas e música. No entanto, a grande novidade deste ano é a iniciativa ‘Ruas que Falam’.

Sobre esta proposta, Cristina Pedra, presidente da autarquia, manifestou a espectativa de que se torne um momento de partilha e diálogo, envolvendo locais emblemáticos da cidade como a Rua da Carreira, Praça do Carmo, Sé Catedral, Praça Amarela e Largo do Chafariz.

“O objetivo é andar pela cidade e encontrar surpresas em todos os cantos. E, por isso, o nome escolhido” para a iniciativa, elucidou a autarca.

A programação diária contará com três períodos de animação: às 12h00, às 17h00 e às 21h00.