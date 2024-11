No próximo dia 15 de novembro, às 20h, o Teatro Municipal Baltazar Dias será o cenário de uma das mais aguardadas apresentações do Festival Internacional de Bandolins da Madeira: um recital protagonizado pelo célebre guitarrista clássico Marcin Dylla e que conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

Este concerto promete ser um dos pontos altos do festival, reunindo amantes da música clássica e entusiastas da guitarra para uma noite memorável. Dylla, reconhecido mundialmente pela sua técnica impecável e interpretações emocionantes, é descrito pelo Washington Post como “um dos guitarristas mais talentosos do planeta”. Ao longo da sua brilhante carreira, conquistou inúmeros prêmios, somando 19 primeiros lugares em alguns dos mais prestigiados concursos internacionais de música entre 1996 e 2007. Um dos seus maiores triunfos foi a conquista da Medalha de Ouro no Guitar Foundation of America International Competition, em Los Angeles, considerada a competição de guitarra mais prestigiada do mundo. Este feito abriu as portas para uma extensa digressão por mais de 50 cidades na América do Norte, México e Canadá.

Além das suas premiadas performances, Marcin Dylla já se apresentou em algumas das mais renomadas salas de concerto da Europa e dos Estados Unidos, incluindo cidades como Viena, Madrid, Moscovo, Nova Iorque e Berlim.

O guitarrista também tem sido presença frequente em importantes festivais de guitarra em ambos os lados do Atlântico, solidificando a sua posição como uma verdadeira referência no mundo da música clássica. O recital terá a duração de 60 minutos, sem intervalo, e é recomendado para maiores de 6 anos. Será uma oportunidade única para o público madeirense apreciar de perto o virtuosismo de Marcin Dylla, um artista que continua a cativar plateias ao redor do mundo com o seu talento inigualável.

Este evento, produzido pela Associação de Bandolins da Madeira, será uma celebração da música de excelência e promete envolver a plateia numa experiência artística inesquecível no histórico e encantador cenário do Teatro Municipal Baltazar Dias.