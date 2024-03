Insígnias de Comendadora da Ordem do Infante, com que Maria Aurora foi agraciada pela Presidência da República, estão agora no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Com a presença do vice-presidente Bruno Pereira, teve lugar, no âmbito da Feira do Livro, o lançamento do livro ‘Um Doce Perfume’, de Maria Aurora, e no Foyer do TMBD, aconteceu o descerramento das insígnias da Ordem do Infante, oferecidas pela família, também presente.

O vice-presidente da CMF destacou esta «homenagem» da autarquia à comunicadora e escritora, efectuada no âmbito da 50ª Feira do Livro, presentemente a decorrer. «Esta - o TMBD - era e será sempre a casa de Maria Aurora, daí que esta homenagem estas insígnias façam todo o sentido estarem aqui presentes», afirmou.

Bruno Pereira agradeceu à família a oferta, que definiu como «partilha». e apontou ainda a importância de que as «novas gerações» se inspirem no passado para efectuar «idêntico trabalho», destacando ainda a qualidade e profissionalismo do Departamento de Cultura da CMF.

Refira-se que Maria Aurora, que trabalhou na cultura da CMF e foi jornalista, escritora e comunicadora, além de produtora cultural, foi já homenageada, a título póstumo, com a Medalha Municipal, Grau Ouro. Também em 2011, foi colocado no TMBD um baixo relevo seu, tendo ainda sido alvo de homenagem na Feira do Livro de 2014, com a colocação de um poema no Jardim Municipal.