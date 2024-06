Na sessão solene do 509.º aniversário do concelho, que acontece dentro de momentos, a Câmara Municipal de Santa Cruz irá agraciar quatro entidades locais e duas munícipes. Vão receber medalha municipal de mérito, grau ouro, o Externato Santo Condestável, a Banda Municipal de Santa Cruz, a Paróquia da Camacha e o Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha.

Ana Cristina Teixeira, que realizou uma investigação científica centrada nas energias renováveis, e Emília Coelho, chefe no Agrupamento de Escuteiros 943 da Assomada, vão receber a medalha de mérito no grau cobre. Refira-se que o presidente Filipe Sousa voltou a não convidar o Governo Regional para a sessão.

Em vez disso, quis um “representante do povo”, neste caso dos jovens do concelho, a presidir à cerimónia. Este lugar será ocupado por Maria Fátima, uma jovem de 16 anos.