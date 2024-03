A pensar na Páscoa, a Savoy Signature preparou programas gastronómicos, de bem-estar e de lazer para desfrutar nos seus hotéis.

Assim, e como se lê num comunicado enviado às redações, pode conhecer as propostas deste grupo:

“Na soalheira Calheta, local eleito por muitos madeirenses para escapadelas de fim-de-semana, o Saccharum e o Calheta Beach apresentam propostas deliciosas.

Além de contar com uma decoração inspirada na Páscoa, o Saccharum dá as boas-vindas com cocktails temáticos e fontes de chocolate.

No sábado, o restaurante Alambique prepara um jantar especial de Páscoa composto por quatro pratos. Já no Domingo de Páscoa, os mais pequenos poderão deliciar-se com coelhinhos de chocolate e com a atividade de caça aos ovos, elaborados com chocolate negro, com alto teor de cacau, no Fly Lounge, pelas 10h30.

Porque no Saccharum o reaproveitamento de materiais é sempre primordial, as crianças vão ainda poder dar asas à imaginação, pintando as cascas de ovos sobrantes da cozinha. Ao almoço, o restaurante Trapiche apresenta uma opção típica de Páscoa, com um saboroso pernil de cabrito – criado numa herdade, em pasto livre - assado no forno. A sala Melaço recebe o jantar de gala, com uma variedade de pratos, incluindo opções vegetarianas.

Para a estadia ser ainda mais relaxante, o Saccharum Spa surpreende com a Sweet Easter Massage, feita à medida e para finalizar estas férias com um toque final ainda mais doce. Com uma multiplicidade de ofertas de bem-estar, os hóspedes poderão ainda praticar pilares na Sexta-feira Santa e meditação em frente ao mar, no Domingo de Páscoa.

No Calheta Beach a diversão começa bem cedo. A partir das 10h30, arranca com uma entusiasmante caça aos ovos que abrirá o apetite dos mais novos para o almoço de Páscoa no restaurante Onda Azul, onde não vai faltar o saboroso cabrito estufado, acompanhado por batatinhas a murro e legumes da época. Para os amantes de praia, o renovado Local Beach Bar & Restaurant propõe um almoço de Domingo de Páscoa à beira-mar, entre as 13h00 e as 16h00.

Para aqueles que preferem passar a Páscoa no Funchal, os hotéis da coleção também oferecem propostas atrativas e com uma campanha especial através de reserva direta em savoysignature.com

De 28 de março a 2 de abril, o Savoy Palace oferece uma variedade de deliciosos cocktails temáticos, complementados pelas tradicionais e saborosas amêndoas de Páscoa disponíveis em vários espaços da unidade.

Os restaurantes do hotel também celebram com opções de jantares para todos os gostos. Primeiro, no dia 29, com o buffet temático de peixe no restaurante Orchidaceae; e no fim-de-semana, o chef pasteleiro Pedro Campas confecionará um chá da tarde alusivo à época, com ovos de amêndoa e chocolate, mini folar ou mini cenouras com mousse de requeijão, cenoura e pistachio.

No Domingo de Páscoa, os jardins do restaurante Terreiro recebem um delicioso brunch de Páscoa em formato buffet, incluindo cozinha ao vivo, com estação de ovos, de massas, e de risoto, além de uma deliciosa perna de borrego assada alecrim e ainda uma massada de peixe. Para sobremesa, haverá uma variedade de opções tradicionais da época, como bolos de amêndoa, folar, mousse de chocolate com amêndoas da Páscoa ou ovos recheados com amêndoas e creme de ovos.

Porque os mais pequenos não são esquecidos, uma das áreas ajardinadas do restaurante será transformada numa mini quinta com várias surpresas. Tudo isto acompanhado pelo concerto do conceituado trio de jazz, Melro Preto.

No The Reserve, o Jacarandá Club apresenta um menu de quatro pratos na Sexta-Feira Santa. No Domingo de Páscoa, o espaço gastronómico disponibiliza um menu buffet para degustar ao som de um carismático saxofonista que tornará a refeição ainda mais glamorosa.

Para além das experiências gastronómicas, o The Reserve estará vestido a rigor para a época e os hóspedes poderão deliciar-se com as saborosas amêndoas típicas da Páscoa, bem como com um cocktail e um mocktail alusivos à época. Nos quartos, os hóspedes receberão surpresas em forma de caixas de madeira com saborosas amêndoas de Páscoa.

Clássico e elegante, o Royal Savoy recebe os hóspedes com um programa variado que inclui melodias da Orquestra Clássica da Madeira, animadas performances de dança, um chá da tarde, ou sessões de pilates e de yoga.

Também no Funchal, o NEXT é a opção ideal para os jovens modernos em busca de uma experiência vanguardista e autónoma e um serviço de qualidade. Hotel disruptivo, o NEXT apresenta, no Domingo de Páscoa, um brunch irreverente para desfrutar no Recharge Bar & Restaurant, acompanhado por uma seleção musical arrojada e com uma vista fabulosa para o mar.

Já o hotel exclusivo para adultos, Gardens, oferece uma experiência boutique de sofisticação e qualidade, tornando-se um oásis com todas as comodidades. Contribuem para uma estadia memorável os seus dois restaurantes, Culinarium e Laurissilva, que nesta altura da Páscoa preparam menus inspirados na época”.