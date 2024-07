A Casa da Cultura de Santa Cruz | Quinta do Revoredo leva a efeito mais um Festival SantaCurtas, todas as sextas-feiras de agosto, pelas 21:30h, no auditório ao ar livre, com entrada gratuita.

O SantaCurtas apresenta-se como uma distinta reinterpretação contemporânea de uma mostra de cinema que ocorria nos anos 90 na Casa da Cultura/ Quinta do Revoredo, em Santa Cruz.

“Esta nova abordagem pretende implementar uma dinâmica cinematográfica de continuidade e valorização do agradável anfiteatro debruçado sobre o mar. O SantaCurtas – Mostra de Cinema tem como objetivo dar a conhecer curtas que estejam fora do circuito comercial, alternativos e de autor, contribuindo para a criação e formação de novos públicos e, simultaneamente, colmatando a falta de um cinema alternativo que satisfaça um público mais exigente”, expressa a organização, acrescentando que o festival “pretende estimular a exibição pública de filmes que não são distribuídos nem exibidos nos circuitos tradicionais de cinema em Portugal”.

A programação no seu todo foi pensada para divertir, mas igualmente incitar o público à reflexão, abordando temas importantes como a ecologia, os direitos humanos e LGBTI+, discriminação, guerra, etc, tendo sempre cuidado numa adequação dos conteúdos a todas as idades.

O Festival volta a ter a curadoria de Pedro Pão e, nesta 7º edição, surge com uma imagem renovada. “O anfiteatro ao ar livre, virado ao mar, da Casa da Cultura de Santa Cruz | Quinta do Revoredo constitui um elemento diferenciador e poético de todos os festivais que ocorrem na ilha. A equipa criativa inspirou-se neste peculiar elemento arquitetónico para criar a nova identidade do Festival Santacurtas”, revela um comunicado enviado à imprensa, dando, ainda, conta de que as cores são inspiradas nas capas VHS em voga nos anos 80/90, época em que foi construído o auditório.

Todas as sessões serão precedidas de música, nomeadamente:

Dia 2- Emmy Curl- Pastoral

Dia 9- Dança contemporânea com Afonso Coelho e Isabel Rochael- “Subtil Alma que se (des)Amada”

Dia 16- Flor, Diana Duarte-voz, Synth, Loops e Luís Dário- Movimento

Dia 23- Jazz com Énia Caires

Dia 30 - Performance Musical- Dul and Nouk White