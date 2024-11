Como parte da celebração dos seus trinta anos como dueto, os cantores internacionais Sandra&Ricardo apresentam esta sexta-feira, às 19h30, um Concerto de Gala, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (antigo Matadouro), localizado no Campo da Barca.

Com a participação da Banda Distrital do Funchal, dirigida pelo Chefe Rafael Mendes, o Grupo Coral da Casa do Povo de São Martinho, a cargo do Professor José Alberto Reis, alunos do Grupo de Canto da Associação Diáspora no mundo e músicos que acompanham a dupla, este momento musical está inspirado no seu lar e no percorrido que Sandra&Ricardo tem tido ao longo dos anos.

“É um Concerto dedicado a nossa família, os nossos pais e avós que fizeram de nós o que somos hoje, e as famílias que temos criado e em cada sítio que vamos, os nossos parceiros e amigos que nos aconchegam sempre com os braços abertos”, destacam os cantores.

De acesso gratuito, mas com prévia reserva, apostam numa “noite musical cheia de emoção, paixão e saudade, que representa os momentos inesquecíveis de um sonho construído ‘passito a passito’. É mais do que uma carreira, é uma história que continua a ser escrita. A ilha da Madeira nos viu nascer como dupla, e há muitas testemunhas do trabalho feito nestas três décadas que já confirmaram a sua presença no Concerto”, referem emocionados os artistas.