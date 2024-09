Sandra y Ricardo atuam na Homenagem às Migrações no Funchal

Amanhã, 6 de setembro, a partir das 20h00, a dupla luso-venezuelana Sandra y Ricardo inicia a celebração dos seus trinta anos de carreira artística, com o espetáculo que vão apresentar integrado na 5.ª edição da Homenagem às Migrações, que decorrerá no Auditório do Jardim Municipal, no Funchal.

Organizado pela ADNM - Associação Diáspora no Mundo, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e a Casa do Povo de São Martinho, este evento conta com mais de setenta artistas em palco, representantes de quinzes países de comunidades radicadas na região, e a participação de diversos madeirenses emigrados nos quatro cantos do mundo.

“É um local que faz parte da nossa história. Desde o ano 2001 temos atuado nesse espaço que aconchega ao nosso querido público na capital madeirense. Desta vez, junto a nossa banda, vamos fazer um percorrido por músicas interpretadas ao longo dos anos. Com orgulho fazemos parte desta homenagem às migrações que valoriza os portugueses e estrangeiros que contribuem no desenvolvimento sociocultural da ilha da Madeira”, aponta a cantora Sandra.

Para além da dupla Sandra y Ricardo, atuam também no evento o Grupo de Danças e Canto ADNM, , Tarpuy, Agnese Alde, Carlos Sá, o Grupo Coral da Casa do Povo de São Martinho, Associação Cultural Recreativa Artística Baile Histórico ou Associação Ucrânia com amor.

A iniciativa Homenagem às Migrações, cuja a entrada é livre, destina-se a celebrar as comunidades estrangeiras residentes na Região, que são cada vez mais diversas. Vivem, atualmente, na Madeira, 12 mil estrangeiros oriundos de 123 países.