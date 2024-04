O Alambique, restaurante à la carte do hotel Saccharum, na Calheta, prepara-se para proporcionar “uma noite verdadeiramente memorável” com o seu próximo evento gastronómico, o jantar ‘7 Momentos’, agendada para o próximo dia 13.

Esta experiência apresenta-se como “uma homenagem à herança madeirense, explorando uma variedade de produtos do mar e da terra, com um toque inovador e um compromisso especial com a sustentabilidade e a alimentação saudável”, destaca o hotel em comunicado.

Para esta ocasião única, o chef Raúl Ferreira apresenta dois menus distintos: o menu tradicional, destacando-se pela sua variedade de carne e peixe locais, e o menu vegetariano, alinhado com a abordagem sustentável e de bem-estar que define o Saccharum. Ambas as opções serão complementadas por sugestões de vinhos “criteriosamente selecionados”, com o objetivo de elevar ainda mais a experiência gastronómica.

Os convidados serão recebidos com um aperitivo, permitindo-lhes degustar as iguarias que compõem a oferta já disponível neste restaurante.

Durante este jantar, os comensais serão levados a uma viagem sensorial acompanhada por ingredientes autênticos e emblemáticos da culinária local, habilmente transformados numa interpretação equilibrada e consciente que respeita os ritmos e os ciclos naturais do nosso planeta.

Nutrir o corpo e a mente é o objetivo deste evento gastronómico único, onde os participantes poderão desfrutar de uma fusão de sabores excecionais que celebram a tradição, a inovação e a sustentabilidade.

Este jantar custa 107 euros por pessoa e está marcado para as 19h00. Dress code: casual chic. As reservas podem ser feitas através do 291 820 800 e do email saccharum@savoysignature.com.