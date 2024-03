Devido às previsões meteorológicas para a noite de hoje, a Junta de Freguesia da Ribeira Brava adiou para amanhã os concertos de João Vinagre e o da Ruth Marlene, artistas que iriam subir hoje ao palco no âmbito das celebrações dos 562 anos da freguesia.

“Como podem compreender, a organização teria todo o gosto em manter todos os eventos, mas a meteorologia é incontrolável e as previsões para o final desta noite não são favoráveis, sendo fundamental salvaguardar a segurança de todos, quer do público, quer dos artistas”, referiu uma nota da Junta de Freguesia enviada ao Jornal. No entanto, prosseguiu a mesma fonte, “a atuação do grupo Aoakaso, com tributo aos Xutos&Pontapés, e o DJ Leche mantêm-se, visto que a meteorologia só começa a agravar-se mais tarde.”

Sendo assim, o horário previsto para amanhã é:

12h – Banda Municipal da Ribeira Brava (arruada pelas barracas)

14h – Universidade Sénior da Ribeira Brava

15h – João Vinagre

16h – Ruth Marlene

O restante alinhamento decorrerá conforme anunciado previamente, sendo que a festa encerra com o espetáculo de Iran Costa, às 22h00.