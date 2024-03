A revista Arquivo Histórico da Madeira tem um novo número, que esta terça-feira foi apresentado no Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira (CEHA-AV), sendo este composto por 17 artigos que abordam questões sobre a Madeira, as Ilhas Atlânticas, o Atlântico e a Globalização.

Este é o número seis desta publicação que se constitui como a mais antiga revista histórica e cultural ainda vigente na Região, sendo respeitante ao corrente ano de 2024, e resulta de uma colaboração entre vários autores, que produziram artigos que “ficam para a posteridade como alicerces robustos da sempiterna edificação do conhecimento”, realçou a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, que apresenta este projeto dinamizado através da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM), por intermédio do CEHA-AV.

Sobre a revista, que ocupa, desde o segundo quartel do século XX, um lugar de relevância no que diz respeito à produção de conhecimento e salvaguarda do património regional, Eduardo Jesus lembrou a importância da existência de uma revista como estas, com “qualidade assegurada”, para relevar o papel do CEHA como um centro de investigação.

A edição da revista esteve interrompida mas, em 2019, a publicação foi retomada, por iniciativa de Fátima Barros, sendo atualmente, com direção de Nuno Mota, disponibilizada em suporte digital, ficando alojada na página institucional da DRABM.

Foi essa mesma responsável, antiga diretora do Arquivo Regional da Madeira, que esteve, hoje, encarregue da apresentação deste novo número, cujo número de páginas – 1.063 - faz desta a edição mais longa do Arquivo Histórico da Madeira.

A publicação pode ser consultada na página institucional da DRABM, em https://ahm-abm.madeira.gov.pt/, tendo acesso livre e gratuito.