Quinteto de sopros da OCM dá concerto no Reid’s Palace esta terça-feira

O Quinteto de Sopros ‘Solistas OCM’ da Orquestra Clássica da Madeira (OCM) selecionou repertório para presentear o público no concerto esta terça-feira, 14 de outubro, pelas 21h30, a ter lugar no Reid´s Palace A Belmond Hotel, no Funchal.

A unidade hoteleira, com 134 anos de existência, é um parceiro de longa da OCM data que tem vindo a apoiar o o projeto cultural de música erudita levado ao público.

Para este concerto, foram selecionads as obras de quatro compositores. Do português Joly Braga Santos, dos franceses Claude Debussy e Jacques Ibert e do húngaro Ferenc Farkas.

Os Solistas OCM irão “oferecer um concerto com uma programação criteriosa e que se quer inspiradora, com obras com estéticas marcantes na sua origem e no seu período histórico”.

A OCM salientaa que a experiência com as suas “propostas distintas de programas e de brilhantes interpretações” faz com que os concertos de música de câmara tenham uma “procura e o reconhecimento por parte do público” que muito os “satisfaz”.

Sobre o Quinteto de Sopros Solistas OCM

O Quinteto de Sopros ‘Solistas OCM’ é constituído pelos instrumentistas solistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros.

Tendo-se apresentado ao longo das últimas duas décadas nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório obras de vários compositores nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música.

Os seus concertos pautam-se pelas leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontração com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas.

Com Epsie Claire Thompson na flauta, Mikhail Sgimorin no oboé, Francisco Loreto no clarinete, Décio Escórcio no fagote e Péter Víg na trompa.