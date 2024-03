Esta sexta-feira, dia 22 de março, realiza-se na Igreja de Cristo Rei – Monte, Ponta do Sol, um concerto alusivo ao período pascal intitulado “Via Crucis - O caminho do amor”, pela voz dos coralistas do Coro de Câmara da Madeira (CCM), uma organização da Câmara Municipal da Ponta do Sol, em parceria com a Paróquia de Cristo Rei.

Para a presidente do Município da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, “a promoção de iniciativas deste género, para além de contribuírem para a descentralização da oferta cultural do concelho, permitem que levemos diferentes estilos musicais a diferentes públicos”.

“No ano passado, a Autarquia promoveu um espetáculo semelhante na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade, nos Canhas. Dado o sucesso, fruto da grande participação da comunidade local, este ano voltamos a repetir esta iniciativa, numa outra igreja com o propósito de levar esta experiência a mais pessoas”, acrescentou.