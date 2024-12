A terceira edição da festa ‘Farol com Glamour’ terá lugar no Pestana CR7 Hotel no próximo dia 30 de dezembro, consolidando-se como um dos eventos mais aguardados pelos madeirenses para celebrar a penúltima noite do ano. Segundo nos revelou o DJ João Canada, que impulsiona desde o início esta festa, o evento encontra-se esgotado desde o início de dezembro, restando apenas algumas entradas disponíveis para quem reservar jantar na receção do hotel.

Naturalmente, o DJ que liderou durante vários anos a cabine do antigo espaço noturno Farol, será a principal atração musical. Prometendo um alinhamento repleto de “raridades sonoras” e exclusividades daquele emblemático local da noite madeirense, o evento revisitará décadas icónicas da música, com foco nos anos 70 e 80. Serão cinco horas de animação ininterrupta, com momentos marcados por um espírito revivalista.

”As portas abrirão às 22h00, e o primeiro toque ambiental terá como base a música ligeira das décadas de 50 e 60, com clássicos que faziam parte da primeira parte das noites no ‘Farol’, entre slow, fox trot e swing”, adianta João Canada. O ponto alto está previsto para a uma da manhã, com uma homenagem ao cantor Engelbert Humperdinck, relembrando as noites áureas da hotelaria madeirense das décadas de 60 e 70. “Serão canções emblemáticas, interpretadas por músicos e bandas locais da época e, mais tarde, por mim com discos de vinil no ‘Farol’”, refere o DJ.

A programação inclui ainda momentos dedicados aos géneros disco fever, jive, twist, valsas e rock’n’roll, encerrando com slows às 03h00, a recriar o ambiente nostálgico das noites do Farol.

Como é hábito evento adota um ‘dress code’ clássico ou elegante, reforçando o glamour que carateriza a festa. Apesar da elevada procura, a organização assegura ainda 20 entradas exclusivas para reservas de jantar, numa sala com capacidade para 80 lugares. Até ao momento, 60 dessas vagas já foram preenchidas, refere João Canada. O jantar inclui dois menus — um deles vegan — disponíveis por 75 euros cada.