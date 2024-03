Palácio de São Lourenço assinala Dia Nacional dos Centros Históricos com duas iniciativas

O Palácio de São Lourenço assinala, amanhã, dia 27 de março, o Dia Nacional dos Centros Históricos, celebrado a 28 de março, com duas iniciativas dirigidas ao público em geral.Desde logo, será facultado aos interessados o guião de percurso “À volta do Palácio”, incentivando à realização de visitas autónomas.

Conforme informa uma nota enviada à redação, o itinerário proposto revisita vários pontos das artérias que circundam o Palácio, enquadrados no contexto da evolução urbana do Funchal apartir do séc. XIX.

Este guião poderá ser solicitado entre as 9h00 e às 17h00 na entrada dos serviços de apoio do Gabinete do Representante da República para a RAM, no Palácio de São Lourenço.

Posteriormente, às 15h00, terá lugar uma palestra temática informal sobre o percurso “À volta do Palácio”. Como é habitual, esta iniciativa é de entrada livre, requerendo inscrição prévia junto da Área Museológica do Palácio de São Lourenço - Gabinete do Representante da República, através do tel. 291202530 ou e-mail gabrr.palacio@gmail.com.