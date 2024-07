Orquestra encerra temporada festiva com apresentação inédita

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) encerra domingo, dia 21, às 18h00, a temporada 2023/2024, em que festejou os 60 anos, com a obra ‘Génesis’ de Baruch Berliner, em estreia nacional e em primeira audição absoluta da versão em português.

O espetáculo musical Génesis, é um projeto internacional que conta com o produtor Nachum Slutzker, e terá lugar no Centro de Congressos da Madeira.

“É um poema sinfónico para narrador e orquestra que combina textos Bíblicos com música magnífica, que traz ao ouvinte imagens e quadros vivos das mais antigas escrituras. O segredo do sucesso do Génesis é a incrível melodia do poema sinfónico, que se entrelaça com a harmonia neoclássica e um novo olhar profundo sobre os significados do texto mais difundido no mundo”, explica Norberto Gomes, diretor artístico da OCM.

Até à data, Génesis foi já interpretada em muitos países e o texto tem sido recitado sempre na língua local, tendo já sido lido em alemão, inglês, russo, hebraico, francês, turco, entre outras línguas.