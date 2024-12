A Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM) realiza um concerto no dia 11, quarta-feira, às 21h00, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, (porta de entrada ao lado da Capela de Santo António da Mouraria).

Este evento promete envolver o público no espírito natalício com um programa cuidadosamente preparado, que inclui interpretações de temas clássicos e contemporâneos desta época tão especial. o concerto contará com a participação das talentosas vozes madeirenses Cláudia Sardinha e Juliana Anjo, cujas atuações darão um toque especial às celebrações.

O concerto tem uma duração de, aproximadamente, 1h30.

A OBM é reconhecida como a Orquestra de bandolins mais antiga e mais jovem da Europa, sendo dirigida pelo Maestro João André Martins desde 2015.

Uma organização da Associação Recreio Musical União da Mocidade.

Os bilhetes já se encontram disponíveis, nas plataformas online (Ticketline/ madeira.best/ meoblueticket/ madeira concerts) e nos locais habituais (informações pelo 291 752 1739). No dia do concerto, no local do evento também estará a nossa bilheteira local a partir das 16h. Pode ainda fazer reservas de bilhetes através dos contactos do Recreio Musical União da Mocidade.