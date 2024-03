A Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM) realizará, este mês, os seus concertos, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, nos dias 8, 15 e 23.

Será já na próxima sexta-feira que o habitual espaço vai acolher um novo momento “repleto de música e emoção”, como forma de assinalar o Dia da Mulher.

Os bilhetes já se encontram disponíveis, nas plataformas online (madeira.best/ meoblueticket/ madeira concerts) e nos locais habituais (informações pelo 291 752 173). No dia do concerto, no local do evento também estará a nossa bilheteira local, podem também ser reservados, para qualquer concerto agendado, através dos contactos do Recreio Musical União da Mocidade, 291 752 173 ou pelo endereço eletrónico: madeiramandolin@gmail.com.