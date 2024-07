Orquestra Clássica da Madeira apresenta ‘Ensemble XXI’

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta, hoje, dia 4 de julho, um concerto a ser interpretado por uma das suas orquestras de cordas, intitulado ‘Ensemble XXI’, sob a direção musical do violinista Yuriy Kyrychenko.

Este concerto terá lugar pelas 21 horas, no Savoy Palace do Grupo Savoy Signature, com quem, através da sua entidade gestora, Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, a Orquestra iniciou nesta Temporada 2023/2024 uma parceria.

“O Savoy Palace, que no passado mês de março obteve o título Europe´s Leading Luxury Hotel 2024 pelos World Travel Awards, é considerado como o novo paradigma de hotel de luxo contemporâneo na Madeira. A sua localização desvenda as suas deslumbrantes vistas do oceano Atlântico e dos seus jardins combinando-as com um design impressionante que harmoniza o arrojado, o moderno e o histórico em todo o seu esplendor e que, desde setembro de 2023 tem vindo a apoiar o projeto cultural de música erudita levado ao público através dos ensembles da Orquestra Clássica da Madeira”, expressa a Orquestra, em comunicado.

Para esta quinta-feira, o ‘Ensemble XXI’ irá oferecer um concerto com obras de Mozart, de Scott Joplin e de Edward Kennedy “Duke” Ellington, fazendo assim um percorrido pelo período Clássico, Romântico e Moderno da História da Música Ocidental.

Sobre o ‘Ensemble XXI’, esta orquestra de cordas foi criada no seio da Orquestra Clássica da Madeira, e tem como objetivo primeiro interpretar obras para pequena orquestra de cordas de compositores do Séc. XX e Séc. XXI. Dentro do repertório abordado por este grupo, encontram-se desde compositores nacionais como Joly Braga Santos, Vianna da Mota a compositores europeus como Turina, Britten entre outros. Numa abordagem mais leve o Ensemble XXI tem no seu repertório obras de Scott Joplin e Duke Ellington, assim como aborda outros períodos da história da música. Constituído por elementos do naipe das cordas da Orquestra Clássica, o ‘Ensemble XXI’ já tocou em todas as salas da Madeira e Porto Santo.

Bilhetes: 15€ (preço único) à venda na Receção do Hotel Savoy Palace (a Bilheteira é gerida exclusivamente pelo nosso Parceiro)

PROGRAMA

Wolfgang Amadeus Mozart [1756 – 1791] - Eine kleine Nachtmusik, KV 525 (1787)

Edward Kennedy “Duke” Ellington [1899-1974] - 4 Jazz Songs

Scott Joplin [1868-1917] - 4 Ragtimes