A Região vai assinalar o Dia dos Defensores da Ucrânia, entre 1 e 9 de outubro, uma iniciativa da Associação Ucrânia com Amor, em parceria com a Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) e a Câmara Municipal do Funchal.

A DRCCE associou-se à exposição fotográfica ‘Olhares da Resistência’, que estará patente na Reitoria da Universidade da Madeira, entre os dias 3 e 9 de outubro.

A mostra ‘Olhares da Resistência – Uma Homenagem aos Defensores da Ucrânia’, composta por 33 imagens, será inaugurada a 3 de outubro, às 17h00, na Reitoria da UMa. “Esta exposição procura retratar a força, a coragem e o sacrifício dos homens e das mulheres que defendem a Ucrânia, naquele que é um dos capítulos mais desafiantes da história recente daquele país”, refere a Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, em comunicado.

“A mostra reúne imagens impactantes. Alguns dos protagonistas que podem ser vistos na exposição foram dados como desaparecidos, alguns morreram em combate. Uns continuam a defender a sua nação, outros veteranos encontram-se a residir na Madeira com as suas famílias”, descortina.

“Através destas imagens, percorremos não só o conflito, mas também a humanidade que resiste em tempos de crise, a vida e a esperança que persiste nos olhares captados pelas lentes de fotógrafos amadores, também eles a participar nesta batalha pela liberdade da nação. São ‘Olhares da Resistência’. São reflexos do impacto humano e emocional da guerra, que revelam rostos marcados pela dor e pelo espírito indomável dos defensores da Ucrânia, que encontram força no meio do caos”, adita.

A exposição “convida o visitante a mergulhar neste universo onde o conflito e a guerra se misturam com a fé e a coragem, numa busca incessante pela paz, numa reflexão sobre a humanidade e sobre a resiliência de um povo em tempos de guerra”, remata.