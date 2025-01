A Orquestra Clássica da Madeira apresenta mais um concerto especial, sábado, duia 18, pelas 18h00, desta vez com o violinista madeirense Filipe Fernandes, sob a batuta do maestro Jan Wierzba.

O Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira será, como noutros momentos, o palco deste espetáculo da OCM.

“Este concerto é também muito especial pelo facto da Orquestra Clássica da Madeira e a sua entidade gestora, Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, se associarem ao Ano Jubilar de 2025 a convite da Diocese do Funchal. E porque Jubileu é também Cultura, é com a música que a Orquestra Clássica da Madeira participa também nesta efeméride onde cada obra irá evocar não apenas o melhor que temos em nós, como também uma mensagem de esperança e de paz”, destaca o diretor artístico da OCM, Norberto Gomes.

Filipe Fernandes nasceu na Madeira, na cidade do Funchal. Iniciou os seus estudos no violino aos seis anos com a professora Nana Khachkalyan no ‘Gabinete Coordenador de Educação Artística’, atual ‘Gabinete dos Cursos Livres em Artes’ do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

Mais tarde ingressou no Curso Profissional de Instrumentista no Conservatório, na classe de violino do professor Norberto Gomes, tendo-o terminado com a classificação máxima.

Em 2013, foi concertino da Orquestra de Jovens dos Conservatórios Oficiais de Música de Portugal, em Lisboa, sob orientação do maestro Jean Sébastien Béreau.

O músico fez em 2019 a sua licenciatura e em 2021 o mestrado no Conservatório de Amesterdão, ambos nas classes de Ilya Grubert e Maria Milstein; tendo o seu mestrado sido financiado com uma bolsa de estudos da Fundação Calouste Gulbenkian.

É regularmente convidado a colaborar como músico substituto em algumas das orquestras mais importantes dos Países Baixos, entre as quais a Amsterdam Sinfonietta e a Sinfonia Rotterdam; e desde setembro de 2022, ocupa o cargo de assistente principal dos segundos violinos (Associate principal second violin) na Radio Filharmonisch Orkest da Holanda.

Em 2017, foi convidado pela primeira vez a apresentar-se a solo com a Orquestra Clássica da Madeira e em 2019 foi finalista do concurso Internacional Leonid Kogan, em Bruxelas. Em 2021 foi galardoado com o 3.º prémio no concurso Prémio Jovens Músicos da RTP – Antena 2.

Filipe Fernandes conta também com a participação em diversos festivais, onde teve a oportunidade de conhecer e trabalhar com artistas notáveis tais como Sergey Khachatryan, Stephan Picard, Boris Borvtsyn Jack Liebeck, Alissa Margulis, Yuri Zhishlin, Eliot Lawson, Maria Milstein, Liviu Prunaru, Christian Altenburger, Tanja Becker-Bender, Christoph Schickedanz e Ilya Grubert.

Sobre o maestro Jan Wierzba, que nasceu na Polónia e aos 4 anos de idade veio com os seus pais e irmão para Portugal, é conhecido como um dos maestros mais versáteis da sua geração.

O seu interesse a nível de repertório vai desde a música barroca à criação contemporânea, cruzando frequentemente fronteiras com outros géneros musicais. Apresenta-se regularmente em contexto operático, sinfónico e coral-sinfónico. É um entusiasta de projetos multidisciplinares, procurando novas perspetivas artísticas através do cruzamento de várias formas de criação. Interessa-se pelo desenvolvimento de novas possibilidades na arte de direção de orquestra e da sua pedagogia.

É diretor artístico e maestro titular da Orquestra Filarmonia das Beiras, bem como Professor de Orquestra da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo e, ainda, Maestro Convidado Principal do Opera Fest Lisboa. Integra a Direção do Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa (MPMP) sendo também Diretor Artístico do Ensemble MPMP.

Foi maestro assistente da Netherlands Philharmonic Orchestra entre 2017 e 2019. Dirigiu a Orquestra Gulbenkian, Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, Orquestra Metropolitana de Lisboa, Netherlands Philharmonic Orchestra, Real Filharmonia de Galicia, Orquestra de Câmara Portuguesa, Filarmonia de Jalisco, Orquestra Clássica do Sul, Orquestra Filarmonia das Beiras, Orquestra do Norte, Netherlands Chamber Orchestra, Orquestra Clássica de Espinho, Orquestra Clássica da Madeira, Síntese Ensemble, Sepia Ensemble, Orquestra Pop Portuguesa, entre outros agrupamentos.