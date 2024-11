O próximo número 5 da coleção ‘Cadernos da Paz’, é apresentado esta sexta-feira, dia 22, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (à rua do Matadouro) e, em simultâneo, na sede da ADFA (Associação de Deficientes das Forças Armadas), em Lisboa.

Na sessão a realizar no Funchal, participam no debate Francisco Faria Paulino, Isabel Santa Clara e Isabel Batista, autores de textos agora publicados nos ‘Cadernos da Paz’, uma iniciativa do CPPC (Conselho Português para a Paz e Cooperação).

Em Lisboa, na sede da ADFA, a mesa contará com a intervenção de Nuno Santa Clara Gomes, vice-presidente da ADFA, do conselheiro António Bernardo Colaço, do coronel José Baptista Alves, presidente da Mesa do CPPC, e de um outro autor dos textos agora publicados, o coronel Carlos Matos Gomes.

Promover um diálogo acerca da cultura da Paz é o principal objetivo da obra em questão, bem como dos debates. Esta é uma iniciativa conjunta da Associação Portuguesa de Juristas Democratas e do Núcleo da Madeira do CPPC.

A sessão pública é aberta a todas as pessoas interessadas em participar deste diálogo sobre a Paz.