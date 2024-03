Nove espetáculos no Funchal este sábado a envolver 140 alunos e docentes do Conservatório

A Maratona das Artes, organizada pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, está de regresso à capital madeirense no próximo sábado, dia 16 de março, ocasião em que, no âmbito desta iniciativa, realizar-se-á uma dezena de apresentações artísticas, em nove diferentes espaços da cidade do Funchal, entre as 10 e as 20 horas.

Música, teatro, artes circenses e artes plásticas compõem um programa com espetáculos de hora em hora, que tem em destaque o facto de se apresentar, pela primeira vez, com as Artes Plásticas, na Praça Amarela.