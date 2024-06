Em junho, celebra-se o Pride Month e, “estreitando a ligação com a diversidade e inclusão, o hotel NEXT assinala a data para promover a igualdade e o apoio à comunidade LBGTQIA+”.

Segundo nota de imprensa desta unidade hoteleira, do Grupo Savoy Signature, e por considerar que “a verdadeira hospitalidade é inclusiva e acolhedora, o hotel empenha-se em criar um ambiente no qual todos os hóspedes e visitantes se sintam livres e bem-recebidos, independentemente da sua orientação sexual ou identidade de género. Com uma localização privilegiada e um ambiente descontraído, o NEXT é um hotel de referência para viajantes que procuram uma experiência de alojamento hospitaleira e inclusiva”.

Assim, para brindar a este mês, “o NEXT criou ainda um cocktail exclusivo especialmente desenvolvido para o Pride Month, que estará disponível apenas durante o mês de junho. Aperol, bitter de laranja e clara de ovo são alguns dos ingredientes utilizados para a bebida temática que junta as cores vibrantes da bandeira LGBTQIA+ em homenagem à união e à diversidade que o Pride Month representa. Uma bebida que proporciona uma experiência visual e saborosa e que pode ser acompanhada pelos restantes cocktails da carta disponível no hotel, igualmente instagramáveis.

Com uma visão moderna e inclusiva, a unidade mais disruptiva da Savoy Signature apresenta ainda uma linha de merchandising para celebrar o Pride Month, disponível na loja online. Os interessados poderão adquirir t-shirts - produzidas com algodão em conversão biológico (cultivado segundo os padrões biológicos) - tote bags e chapéus, também 100% de algodão, exclusivamente desenhados pela coleção de hotéis para representar o amor e a diversidade. Produtos que além de celebrarem o orgulho gay, também promovem uma moda consciente e sustentável. Durante o mês de junho, a equipa do hotel troca a farda para as novas t-shirts que também estão à venda para todos os apoiantes da causa.

À semelhança dos restantes hotéis da marca, o NEXT guia-se por uma política de não discriminação, garantindo oportunidades iguais de emprego e progressão de carreira, independentemente da orientação sexual, identidade de género, raça, religião ou qualquer outra característica.

A comemoração do Pride Month, o NEXT reafirma que o amor, em todas as suas formas, deve ser sempre celebrado”, lê-se no comunicado.